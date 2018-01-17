Зафиксирована высокая лавинная опасность в Карпатах – ГСЧС

Спасатели просят туристов быть осторожными, путешествуя в горы.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным Укргидрометцентра, в связи со снегопадами и метелями, 17 января в горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Туристам и гражданам, которые намерены идти в высокогорные районы следует быть особенно осторожными.