Зафиксирована высокая лавинная опасность в Карпатах – ГСЧС

Зафиксирована высокая лавинная опасность в Карпатах – ГСЧС

Спасатели просят туристов быть осторожными, путешествуя в горы.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным Укргидрометцентра, в связи со снегопадами и метелями, 17 января в горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Туристам и гражданам, которые намерены идти в высокогорные районы следует быть особенно осторожными.




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