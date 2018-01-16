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В среду в Киеве обещают потепление и снег Температура поднимется днем до +1 градуса. Фото: obozrevatel.com В среду, 17 января, в Киеве облачно, ночью небольшой снег, днем снег, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7 градусов, днем -1...+1 градус. Об этом сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины облачно, ночью снег, днем небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3...-9 градусов, днем +2...-3 градуса. В Карпатах ночью сильный снег, днем снег, температура ночью -4...-9 градусов, днем +1...-4 градуса. На севере Украины облачно, снег, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -4...-10 градусов, днем +2...-5 градусов. В центре Украины облачно, снег, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3...-9 градусов, днем +2...-3 градуса. На востоке Украины облачно, снег, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -4...-10 градусов, днем +2...-4 градуса. На юге Украины облачно, ночью снег, днем мокрый снег с дождем, днем местами гололед, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...-6 градусов, днем -1...+5 градусов. В Крыму облачно, ночью мокрый снег, днем дождь, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5 градусов, днем +4...+9 градусов.

LB.ua

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