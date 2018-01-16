В среду в Киеве обещают потепление и снег

Температура поднимется днем до +1 градуса.

В среду в Киеве обещают потепление и снег
Фото: obozrevatel.com

В среду, 17 января, в Киеве облачно, ночью небольшой снег, днем снег, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7 градусов, днем -1...+1 градус.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, ночью снег, днем небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3...-9 градусов, днем +2...-3 градуса.

В Карпатах ночью сильный снег, днем снег, температура ночью -4...-9 градусов, днем +1...-4 градуса.

На севере Украины облачно, снег, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -4...-10 градусов, днем +2...-5 градусов. В центре Украины облачно, снег, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3...-9 градусов, днем +2...-3 градуса.

На востоке Украины облачно, снег, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -4...-10 градусов, днем +2...-4 градуса.

На юге Украины облачно, ночью снег, днем мокрый снег с дождем, днем местами гололед, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...-6 градусов, днем -1...+5 градусов.

В Крыму облачно, ночью мокрый снег, днем дождь, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5 градусов, днем +4...+9 градусов.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Заморозки в США: аллигаторы вмерзли в лед (ВИДЕО)Заморозки в США: аллигаторы вмерзли в лед (ВИДЕО)
Замерзшие в США аллигаторы ожили (ВИДЕО)Замерзшие в США аллигаторы ожили (ВИДЕО)
Погода на 10 января: в Украине осадков не будет, ночью температура снизится до -3 градусовПогода на 10 января: в Украине осадков не будет, ночью температура снизится до -3 градусов
В четверг в Киеве до +1 градусаВ четверг в Киеве до +1 градуса
Дайвер снял на видео меняющего цвета осьминогаДайвер снял на видео меняющего цвета осьминога
Блок рекламы


Похожие новости
Циклон с Черного моря принесет в Украину снегопадыЦиклон с Черного моря принесет в Украину снегопады
Завтра в Киеве небольшой снег, до -6 градусовЗавтра в Киеве небольшой снег, до -6 градусов
С 18 января в Украине ожидают снегопады, вьюги и морозС 18 января в Украине ожидают снегопады, вьюги и мороз
Погода на 15 января: Неделя начнется в Украине снегом и морозомПогода на 15 января: Неделя начнется в Украине снегом и морозом
В понедельник в Киеве небольшой снегВ понедельник в Киеве небольшой снег
В понедельник в Киеве небольшой снегВ понедельник в Киеве небольшой снег
В Украине на выходных обещают до -11 морозаВ Украине на выходных обещают до -11 мороза
В воскресенье в Киеве до -5В воскресенье в Киеве до -5
Синоптики обещают до -25 градусов в конце месяцаСиноптики обещают до -25 градусов в конце месяца
В субботу в Киеве похолодает до -4 градусовВ субботу в Киеве похолодает до -4 градусов
Последние новости
Подгружаем последние новости