В среду в Киеве обещают потепление и снег
Температура поднимется днем до +1 градуса.
В среду, 17 января, в Киеве облачно, ночью небольшой снег, днем снег, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7 градусов, днем -1...+1 градус.
Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.
На западе Украины облачно, ночью снег, днем небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3...-9 градусов, днем +2...-3 градуса.
В Карпатах ночью сильный снег, днем снег, температура ночью -4...-9 градусов, днем +1...-4 градуса.
На севере Украины облачно, снег, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -4...-10 градусов, днем +2...-5 градусов. В центре Украины облачно, снег, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3...-9 градусов, днем +2...-3 градуса.
На востоке Украины облачно, снег, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -4...-10 градусов, днем +2...-4 градуса.
На юге Украины облачно, ночью снег, днем мокрый снег с дождем, днем местами гололед, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...-6 градусов, днем -1...+5 градусов.
В Крыму облачно, ночью мокрый снег, днем дождь, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5 градусов, днем +4...+9 градусов.
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15.01.2018 18:40