Циклон с Черного моря принесет в Украину снегопады

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Во вторник, 16 января, в Украине прогнозируется небольшой снег, лишь ночью в большинстве западных областей и в северных областях без осадков.

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на Укргидрометцентр.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, в восточных и южных областях местами 7-9° мороза; днем 2-7° мороза, на Закарпатье, в Крыму и юге Одесской области около 0°.

В Киеве ночью без осадков, днем местами небольшой снег. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 4-6° мороза.

В четверг, 17 января, временами снег, днем на юге с дождем. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, на Левобережье местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 5-10° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; на юге, Прикарпатье и Закарпатье ночью 0-5 ° мороза, днем 1-6 ° тепла.

В Киеве 17 января снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-8° морозу, днем 0-2° мороза.

Согласно предварительному прогнозу Укргидрометцентра, снег в Киеве будет идти до конца недели.

12 января директор Укргидрометцентра Николай Кульбида сообщил о том, что в ближайшие десять дней через территорию Украины пройдут несколько циклонов.

«15-17 (января) на всей территории мы ожидаем выпадение снега толщиной до 10 см», — сказал Кульбида. По его словам, 21-22 января ожидается значительное осложнение погодных условий в связи с приходом с Балканского полуострова глубокого и активного циклона. «Сильные снегопады с переходом в дождь, потом дождь с переходом в снег, штормовые ветры. Ожидается гололедица на дорогах, усиление штормового ветра до 15-24 м/с и значительные колебания температурного режима», — сказал он.

По словам Кульбиды, начиная с 25 января, высока вероятность сильного похолодания по Украине со снижением температуры до -14-19°, а 27-28 января — до -20-25°.


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