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Погода на 15 января: Неделя начнется в Украине снегом и морозом 15 января в Киеве ожидается небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью -10...-12 градусов, днем -4...-6 градусов. Об этом сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью -9...-15 градусов, днем -2...-8 градусов, на Закарпатье +2...-3 градуса. В Карпатах небольшой снег, температура воздуха ночью -11...-16 градусов, днем -4...-9 градусов. В Моршине небольшой снег, температура воздуха ночью -10...-12 градусов, днем -3...-5 градусов. В Трускавце небольшой снег, температура воздуха ночью -10...-12 градусов, днем -3...-5 градусов. В Сваляве небольшой снег, температура воздуха ночью -9...-11 градусов, днем -1...+1 градусов. На севере Украины небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью -9...-14 градусов, днем -2...-8 градусов. В центре Украины- небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью -8...-14 градусов, днем -2...-8 градусов. На востоке Украины небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью -9...-15 градусов, днем -2...-8 градусов. На юге Украины небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью -7...-12 градусов, днем -2...-8 градусов. В Крыму небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью -2...-8 градусов, днем 0...- 5 градусов. В Ялте небольшой снег, температура ночью -2...-4 градуса, днем 0...-2 градуса.

golos.ua

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