Синоптик: Сегодня в Украине ожидается морозная погода, без осадков (КАРТА)

Синоптик: Сегодня в Украине ожидается морозная погода, без осадков (КАРТА)

Сегодня,  14 января, в воскресенье, в Украине днем ожидается  морозная погода от 2 до 6 градусов ниже нуля, на большей части страны без осадков.

Об этом сообщила главный метеоролог портала Оpogode.ua Наталья Диденко в Facebook.

По словам метеоролога, сегодня,  14 января, в воскресеье, в Украина ожидается морозная погода, преимущественно без осадков.

«На старый Новый год в Украине установились  ночные морозы  -5-12 градусов, днем -2-6 градусов», - предупредила Н. Диденко.

Снега не будет, только немного на крайнем юге поснежит и загуртожит - в Крыму и Приазовье, пояснила синоптик.

«В Киеве на Василия, 14 января, дневная температура  воздуха 4-5 градусов мороза. Без осадков», - прогнозирует метеоролог.




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