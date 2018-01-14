Синоптик: Сегодня в Украине ожидается морозная погода, без осадков (КАРТА)
Сегодня, 14 января, в воскресенье, в Украине днем ожидается морозная погода от 2 до 6 градусов ниже нуля, на большей части страны без осадков.
Об этом сообщила главный метеоролог портала Оpogode.ua Наталья Диденко в Facebook.
По словам метеоролога, сегодня, 14 января, в воскресеье, в Украина ожидается морозная погода, преимущественно без осадков.
«На старый Новый год в Украине установились ночные морозы -5-12 градусов, днем -2-6 градусов», - предупредила Н. Диденко.
Снега не будет, только немного на крайнем юге поснежит и загуртожит - в Крыму и Приазовье, пояснила синоптик.
«В Киеве на Василия, 14 января, дневная температура воздуха 4-5 градусов мороза. Без осадков», - прогнозирует метеоролог.
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