Число погибших от холеры птиц в Херсонской области достигло 9 тысяч

Почти все - это лысухи, а также два лебедя и пара диких уток.

Число погибших от холеры птиц в Херсонской области достигло 9 тысяч
Фото: dpss-ks.gov.ua

Причиной массовой гибели птиц в Херсонской области оказалась пастереллез (холера птиц). К 13 января количество погибших птиц достигло 9 тысяч лысух.

Об этом рассказал "Укринформу" Виталий Боярский, начальник управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Главного управления Госпродпотребслужбы в Херсонской области.

"Причиной гибели птиц стало бактериальное заболевание пастереллез. На сегодняшний день, учитывая то, что уже собрано и сожжено, можем говорить в целом об около 9 тыс. погибших птиц. Почти все - это лысухи, а также два лебедя и пара диких уток", - рассказал Боярский.

По его словам, достаточно было заболеть пастереллезом только одной лысухе, и при больших скоплениях этих птиц, которые наблюдаются сейчас на побережье Черного моря, остальные заразились этой болезнью. "Лысухи сбиваются в стаи на побережье, большое их количество в районе полуострова Крым. Они дислоцируются возле побережья, поскольку кормятся водорослями из дна, как правило, на мели. Ее большие скопления наблюдаются в прибрежной зоне", - отметил специалист.

Все мертвые птицы, выявленные на морском побережье в Каланчакском районе, были прибиты к прибрежной зоне длиной 6 километров. "Вероятнее всего, они погибли где-то в море. А источники заражения - это как раз пересечение миграционных путей из Западной Европы, из РоSSийской Федерации, поэтому возможно где-то оттуда. Но откуда пришел источник, об этом сейчас можно только думать, ведь среди погибших птиц не было выявлено ни одной окольцованной птицы", - констатирует Боярский.

Сейчас на морском побережье Каланчакского района больше не находят мертвых тушек диких водоплавающих птиц. "Падеж прекратился. Новых очагов нет", - сказал Боярский. Несмотря на это ситуация здесь находится под пристальным контролем.

По словам Боярского, карантин в расположенных в зоне выявления мертвых птиц населенных пунктах официально не объявляли, ведь инструкция не предусматривает введения карантинных ограничений на дикую фауну. Но с целью профилактики утвержден план мероприятий, согласно которому местными органами власти проводится ежедневный мониторинг, в том числе состояния птицы в домашних хозяйствах населения. Соответствующее указание ежедневно мониторить ситуацию и сообщать о возможных фактах выявления мертвых диких птиц и зверей получили также и местные охотничьи организации.


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