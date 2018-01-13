Замерзшие в США аллигаторы ожили (ВИДЕО)

Замерзшие в США аллигаторы ожили (ВИДЕО)

В национальном парке Shallotte River Swamp Park в Северной Каролине, США несколько аллигаторов вмерзли в лед из-за аномально холодной погоды. Спустя несколько дней парк опубликовал новое видео о жителях замёрзшего болота.

Сотрудники природного парка в Северной Каролине объяснили, почему застывшие во льду аллигаторы — нормальное явление. Оказывается, так рептилии переживают рекордно низкие температуры. Они впадают в спячку, а чтобы не задохнуться под водой, выставляют из-подо льда только свои морды.

Представители парка заявили, что, конечно, долгая спячка на пользу аллигаторам не идёт. Если бы они пробыли в таком состоянии больше недели, то сотрудникам пришлось бы придумывать, как их спасать. Но на помощь им пришла сама природа. В Северной Каролине потеплело до 17 градусов по Цельсию, и аллигаторы наконец могут постепенно выходить из спячки и греться на солнышке.

В последние недели на восточном побережье США установилась морозная погода. В некоторых городах температура воздуха опустилась до минус 30 градусов, погибли десятки человек.




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