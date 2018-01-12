Синоптики обещают до -25 градусов в конце месяца
Снижение температуры ожидается с 25 января.
Гидрометцентр сообщил, что с 25 января Украину ждут сильные морозы.
"С 25 января очень высокая вероятность сильного похолодания в Украине и снижения температуры до 14-19 (градусов), а 27-28 января - до 20-25 градусов мороза", - сказал директор Гидрометцентра Николай Кульбида на заседании Госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
Перед этим по Украине должны пройти несколько циклонов с обильными снегопадами.
Напомним, температура в Киеве в начале января по климатической норме отвечала концу октября.
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12.01.2018 12:09