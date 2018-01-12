Синоптики обещают до -25 градусов в конце месяца

Снижение температуры ожидается с 25 января.

Фото: Макс Требухов

Гидрометцентр сообщил, что с 25 января Украину ждут сильные морозы.

"С 25 января очень высокая вероятность сильного похолодания в Украине и снижения температуры до 14-19 (градусов), а 27-28 января - до 20-25 градусов мороза", - сказал директор Гидрометцентра Николай Кульбида на заседании Госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Перед этим по Украине должны пройти несколько циклонов с обильными снегопадами.