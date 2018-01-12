В субботу в Киеве похолодает до -4 градусов

Осадков в столице не прогнозируют.

Фото: Макс Требухов

В субботу, 13 января, в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7 градусов, днем -2...-4 градуса.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...-9 градусов, днем -5...+1 градус.

В Карпатах без осадков, температура ночью -6...-11 градусов, днем -4...-9 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-9 градусов, днем -1...-6 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-9 градусов, днем 0...-6 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-9 градусов, днем -1...-6 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...-9 градусов, в Одесской области 0...-5 градусов, днем -6...+1 градус.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью и днем -2...+3 градуса.