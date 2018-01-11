Дайвер снял на видео меняющего цвета осьминога

На Гавайских островах дайвер Гектор Сегвин снял меняющего цвет и форму осьминога, который старался максимально точно слиться с окружающее средой и уйти от преследования.

Об этом пишет The Mirror.

"Осьминог из всех сил старался слиться с окружающей средой, чтобы спрятаться от меня", - прокомментировал ролик дайвер.

Известно, что осьминоги могут менять свою окраску благодаря клеткам-хроматофорам в коже. Когда осьминог испуган, то он преобретает белую окраску, а если разгневан - то красную или черную.

Напомним, ранее сообщалось, генетический анализ, проведенный учеными, подтвердил, что на самом севере Тихого океана, в районе Аляски и Берингова моря живет отдельный вид осьминогов.