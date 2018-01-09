В Херсонской области обнаружили около 5 тыс. погибших диких птиц

Прорабатываются версии об отравлении птиц водой или кормом.

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В Херсонской области на побережье залива в Каланчакском районе (полуостров Карадай) обнаружили около пяти тысяч погибших диких птиц.Об этом сообщают "Факты".

Как сообщил начальник управления безопасности пищевых продуктов областного управления Госпродпотребслужбы Виталий Боярский, первые сообщения об обнаружении большого числа погибших диких птиц (в основном, - лысухи, несколько лебедей и чернети) начали поступать 7 января от жителей сел Раздольное и Хорлы.

Ветеринары взяли пробы биоматериала птиц и направили на исследование в киевский Государственный научно-исследовательский институт лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы. Отмечается, что были подозрения на высокопатогенный грипп А и ньюкаслскую болезнь (вирусная псевдочума птиц) - инфекции, входящие в "Список А" Международного эпизоотического бюро.

"Сегодня, 9 января, пришли результаты обследования, согласно которым ни птичьего гриппа А, ни «болезни Ньюкасла» в образцах биоматериала не обнаружено. После исключения из причин массовой гибели птичьих инфекций остаются версии отравления птиц - либо водой, либо кормом. Наши исследования продолжаются", - сообщил Боярский.

Напомним, в январе прошлого года в Черновицкой области у диких лебедей обнаружили птичий грипп.