В Херсонской области обнаружили около 5 тыс. погибших диких птиц

Прорабатываются версии об отравлении птиц водой или кормом.

В Херсонской области обнаружили около 5 тыс. погибших диких птиц
Фото: Наша Газета Крым

В Херсонской области на побережье залива в Каланчакском районе (полуостров Карадай) обнаружили около пяти тысяч погибших диких птиц.Об этом сообщают "Факты".

Как сообщил начальник управления безопасности пищевых продуктов областного управления Госпродпотребслужбы Виталий Боярский, первые сообщения об обнаружении большого числа погибших диких птиц (в основном, - лысухи, несколько лебедей и чернети) начали поступать 7 января от жителей сел Раздольное и Хорлы.

Ветеринары взяли пробы биоматериала птиц и направили на исследование в киевский Государственный научно-исследовательский институт лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы. Отмечается, что были подозрения на высокопатогенный грипп А и ньюкаслскую болезнь (вирусная псевдочума птиц) - инфекции, входящие в "Список А" Международного эпизоотического бюро.

"Сегодня, 9 января, пришли результаты обследования, согласно которым ни птичьего гриппа А, ни «болезни Ньюкасла» в образцах биоматериала не обнаружено. После исключения из причин массовой гибели птичьих инфекций остаются версии отравления птиц - либо водой, либо кормом. Наши исследования продолжаются", - сообщил Боярский.

Напомним, в январе прошлого года в Черновицкой области у диких лебедей обнаружили птичий грипп.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Рождество в Украине будет теплым, – синоптикРождество в Украине будет теплым, – синоптик
Украинская зима «заблудилась» в США: в некоторых штатах на термометрах -36 С°Украинская зима «заблудилась» в США: в некоторых штатах на термометрах -36 С°
Из-за потепления на столичные озера вернулись утки Из-за потепления на столичные озера вернулись утки
На Прикарпатье из-за теплой погоды медведи не впадают в спячкуНа Прикарпатье из-за теплой погоды медведи не впадают в спячку
Из-за пришедшего в Украину антиициклона усилятся морозыИз-за пришедшего в Украину антиициклона усилятся морозы
Блок рекламы


Похожие новости
В Винницкой области неожиданно зацвели подснежники В Винницкой области неожиданно зацвели подснежники
На «Тузловские лиманы» слетелись зимовать краснокнижные птицыНа «Тузловские лиманы» слетелись зимовать краснокнижные птицы
Тайник боеприпасов времен Второй мировой войны раскопали во Львовской областиТайник боеприпасов времен Второй мировой войны раскопали во Львовской области
В Киеве обнаружили бешеную лисуВ Киеве обнаружили бешеную лису
Жители Черноморска стали свидетелями прогулки диких обезьян по улицам города Жители Черноморска стали свидетелями прогулки диких обезьян по улицам города
В Одесской области горит Нижнеднестровский национальный природный паркВ Одесской области горит Нижнеднестровский национальный природный парк
У медведицы, которую забрали из бродячего цирка, обнаружили цирроз печениУ медведицы, которую забрали из бродячего цирка, обнаружили цирроз печени
В Запорожской области неожиданно зацвели яблони (ФОТО)В Запорожской области неожиданно зацвели яблони (ФОТО)
В Харьковской области горит 70 гектар леса В Харьковской области горит 70 гектар леса
Площадь лесного пожара в Житомирской области выросла вдвоеПлощадь лесного пожара в Житомирской области выросла вдвое
Последние новости
Подгружаем последние новости