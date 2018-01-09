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В среду в Киеве обещают до +2 градусов Температура воздуха ночью -4...-6 градусов. Фото: edinstvennaya.ua 10 января в Киеве ожидается переменная облачность, без осадков, ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -4...-6 градусов, днем 0...+2 градуса. Об этом сообщает Гидрометцентр. На западе Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...-7 градусов, днем -2...+6 градусов. В Карпатах без осадков, температура ночью -1...-6 градусов, днем +2...-3 градуса. В Моршине без осадков, температура ночью 0...-2 градуса, днем +1...+3 градуса. В Трускавце без осадков, температура ночью -1...-3 градуса, днем +2...+4 градуса. В Сваляве без осадков, температура ночью 0...+2 градуса, днем +6...+8 градусов. На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...-9 градусов, днем -2...+4 градуса. В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...-8 градусов, днем -2...+3 градуса. На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3...-9 градусов, днем +3...-3 градуса. На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...-8 градусов, днем -2...+4 градуса, в Одесской и Николаевской областях +2...+7 градусов. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...-6 градусов, днем +2...+8 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью 0...+2 градуса, днем +6...+8 градусов.

LB.ua

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