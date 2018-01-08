В Одессе на Рождество зацвела сакура (ВИДЕО)

В Одессе из-за аномально высоких для зимы температур на Рождество распустилась сакура.

Об этом сообщает «Думская».

Аномально теплая зима привела к «сбою программы» у многих одесских растений, и они начали цвести. Кое-где даже распустились розы, смородина и малина.

А еще, как сообщают горожане, на Рождество дала цвет сакура, которая при нормальных условиях делает это в апреле.

Напомним, в первые дни нового года в Виннице расцвели сакуры.

На двух деревьях появилось по 3 розовых цветочки. Одни уже раскрылись полностью, другие - еще в бутонах.

Кроме того, в конце ноября в Мукачево (Закарпатская область) на сакуре рядом с пожелтевшей листвой распустились розовые цветы.