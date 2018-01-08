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Во вторник в Киеве будет без осадков, до +1 Ночью - мороз по всей Украине, кроме Крыма. Фото: Нацполиция Украины 9 января в Киеве ожидается сухая погода с переменной облачностью, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -3...-5 градусов, днем -1...+1 градус. Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра. На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8 градусов, днем -2...+3 градуса. В Карпатах ночью небольшой снег, днем без осадков, температура ночью -3...-8 градусов, днем -2...+3 градуса. На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...-8 градусов, днем -2...+3 градуса. В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8 градусов, днем -2...+3 градуса. На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8 градусов, днем +2...-3 градуса. На юге Украины переменная облачность, ночью небольшой мокрый снег, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...-6 градусов, днем 0...+5 градусов. В Крыму переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 градусов, днем +4...+9 градусов.

LB.ua

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