Во вторник в Киеве будет без осадков, до +1

Ночью - мороз по всей Украине, кроме Крыма.

Во вторник в Киеве будет без осадков, до +1
Фото: Нацполиция Украины

9 января в Киеве ожидается сухая погода с переменной облачностью, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -3...-5 градусов, днем -1...+1 градус. Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8 градусов, днем -2...+3 градуса. В Карпатах ночью небольшой снег, днем без осадков, температура ночью -3...-8 градусов, днем -2...+3 градуса.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...-8 градусов, днем -2...+3 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8 градусов, днем -2...+3 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8 градусов, днем +2...-3 градуса.

На юге Украины переменная облачность, ночью небольшой мокрый снег, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...-6 градусов, днем 0...+5 градусов.

В Крыму переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 градусов, днем +4...+9 градусов.


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