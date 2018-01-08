8 января в Украине будет облачно с прояснениями, без осадков
В понедельник, 8 января, в Украине будет облачно с прояснениями, без осадков.
Об этом сообщил Гидрометеорологический центр, передают
В Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 градуса, днем -1...+1 градусов.
На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, лишь в Карпатах и на Прикарпатье дождь с мокрым снегом, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...-5 градусов, днем +5...-3 градусов.
В Карпатах дождь с мокрым снегом, температура ночью -2...-7 градуса, днем +2...-3 градусов.
В Моршине дождь с мокрым снегом, температура ночью -1...-3 градусов, днем +2...+4 градусов.
В Трускавце дождь с мокрым снегом, температура ночью -1...-3 градуса, днем +2...+4 градусов.
В Сваляве ночью местами небольшие осадки, температура ночью +2...+4 градусов, днем +5...+7 градусов.
На севере Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...-6 градуса, днем +2...-4 градусов.
В центре Украины облачно с прояснениями, ночью местами небольшие осадки, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...-3 градусов, днем +6...-3 градусов.
На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью и утромдождь с мокрым снегом, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...-5 градусов, днем +2...-3 градусов.
На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+7 градусов, днем +3...+9 градусов.
В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 градусов, днем +4...+9 градусов.
В Ялте без осадков. Температура ночью +3...+5 градусов, днем +6...+8 градусов.
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08.01.2018 03:19