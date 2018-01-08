В Сиднее рекордная за почти 80 лет жара
В австралийском городе Сидней зафиксировали рекордную температуру в +47 градусов по Цельсию.
Об этом сообщается на странице в
“По данным метеорологического бюро, последний раз подобную температуру в Сиднее фиксировали в 1939 году”, - говорится в сообщении.
Вследствие аномальной жары были госпитализированы несколько человек, пишет ABC.
Служба пожарной безопасности выпустила предупреждение о повышенной пожарной опасности и ввела полный запрет на разведение костров.
Напомним, ранее сообщалось, в США на побережье Атлантического океана на пляжах Вэлфит и Скакет в Массачусетсе обнаружили двух замерзших насмерть лисьих акул.
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