В Сиднее рекордная за почти 80 лет жара

В Сиднее рекордная за почти 80 лет жара

В австралийском городе Сидней зафиксировали рекордную температуру в +47 градусов по Цельсию.

Об этом сообщается на странице в Twitter метеорологического бюро штата Новый Южный Уэльс.

“По данным метеорологического бюро, последний раз подобную температуру в Сиднее фиксировали в 1939 году”, - говорится в сообщении.

Вследствие аномальной жары были госпитализированы несколько человек, пишет ABC.

Служба пожарной безопасности выпустила предупреждение о повышенной пожарной опасности и ввела полный запрет на разведение костров.

Напомним, ранее сообщалось, в США на побережье Атлантического океана на пляжах Вэлфит и Скакет в Массачусетсе обнаружили двух замерзших насмерть лисьих акул.




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