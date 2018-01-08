В Сиднее рекордная за почти 80 лет жара

В австралийском городе Сидней зафиксировали рекордную температуру в +47 градусов по Цельсию.

Об этом сообщается на странице в Twitter метеорологического бюро штата Новый Южный Уэльс.

“По данным метеорологического бюро, последний раз подобную температуру в Сиднее фиксировали в 1939 году”, - говорится в сообщении.

Вследствие аномальной жары были госпитализированы несколько человек, пишет ABC.

Служба пожарной безопасности выпустила предупреждение о повышенной пожарной опасности и ввела полный запрет на разведение костров.