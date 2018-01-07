В Израиле группу тучных ежей решили посадить на диету (ВИДЕО)

10 ежам, набравшим лишний вес, сотрудники зоопарка Рамат-Ган (Израиль) предписали физические нагрузки.

Об этом передает Reuters .

«Многие люди оставляют возле дома корма для бездомных кошек, что, конечно, хорошо, но... проблема в том, что есть и другие дикие животные, которые это едят», — рассказала защитница животных Бекка Рифкин, объясняя феномен с ожирением ежей.

Один из взрослых самцов, найденных два месяца назад, весил 1,6 килограмма — почти в два раза больше, чем положено взрослому ежу. Благодаря диете он похудел уже на 120 граммов.

Отмечается, что животных опустят на волю, когда они вернутся к нормальному весу.