На Рождество в Киеве небольшой дождь с мокрым снегом

Прогнозируют от +5 до +7.

Фото: Сергей Нужненко

7 января в Киеве облачно с прояснениями, небольшой дождь с мокрым снегом, ночью и утром туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 градуса, днем +5...+7 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, небольшой дождь, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5 градусов, днем +3...+9 градусов, в Ивано-Франковской области до +12 градусов.

В Карпатах без существенных осадков, температура ночью -2...+3 градуса, днем +1...+6 градусов. В Моршине небольшой дождь, температура ночью +2...+4 градусов, днем +6...+8 градусов. В Трускавце небольшой дождь, температура ночью +2...+4 градуса, днем +6...+8 градусов. В Сваляве без существенных осадков, температура ночью +4...+6 градусов, днем +8...+10 градусов.

На севере Украины облачно, местами небольшой дождь с мокрым снегом, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4 градуса, днем +2...+8 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4 градусов, днем +3...+9 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4 градусов, днем +3...+8 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+6 градусов, днем +5...+11 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, днем +7...+12 градусов. В Ялте без существенных осадков. Температура ночью +4...+6 градусов, днем +9...+11 градусов.