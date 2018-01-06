На Рождество в Киеве небольшой дождь с мокрым снегом
Прогнозируют от +5 до +7.
7 января в Киеве облачно с прояснениями, небольшой дождь с мокрым снегом, ночью и утром туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 градуса, днем +5...+7 градусов.
Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.
На западе Украины облачно с прояснениями, небольшой дождь, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5 градусов, днем +3...+9 градусов, в Ивано-Франковской области до +12 градусов.
В Карпатах без существенных осадков, температура ночью -2...+3 градуса, днем +1...+6 градусов. В Моршине небольшой дождь, температура ночью +2...+4 градусов, днем +6...+8 градусов. В Трускавце небольшой дождь, температура ночью +2...+4 градуса, днем +6...+8 градусов. В Сваляве без существенных осадков, температура ночью +4...+6 градусов, днем +8...+10 градусов.
На севере Украины облачно, местами небольшой дождь с мокрым снегом, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4 градуса, днем +2...+8 градусов.
В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4 градусов, днем +3...+9 градусов.
На востоке Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4 градусов, днем +3...+8 градусов.
На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+6 градусов, днем +5...+11 градусов.
В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, днем +7...+12 градусов. В Ялте без существенных осадков. Температура ночью +4...+6 градусов, днем +9...+11 градусов.
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06.01.2018 06:13