Погода на 6 января: на севере Украины – дожди, температура воздуха – до +12 градусов
6 января на большей части Украины осадков не будет, на севере – дожди, температура воздуха от -2 до +12 градусов.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
На западе Украины в этот день облачно, небольшой дождь, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+4 градуса, днем +4...+12 градусов.
В Карпатах ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков, ночью и утром кое-где туман, местами порывы ветра 15-20 м/с, температура ночью -2...+3 градуса, днем +1...+6 градусов.
В Моршине небольшой дождь, ночью и утром местами туман, температура ночью +1...+3 градуса, днем +8...+10 градусов.
В Трускавце небольшой дождь, ночью и утром местами туман, температура ночью +2...+4 градуса, днем +9...+11 градусов.
В Сваляве ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков, ночью и утром местами туман, температура ночью +1...+3 градуса, днем +7...+9 градусов.
На севере Украины облачно, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4 градуса, днем +2...+9 градусов.
В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днем +3...+8 градусов.
На востоке Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днем +1...+8 градусов.
На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4 градуса, днем +3...+11 градусов.
В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 градусов, днем +7...+12 градусов.
6 января, на Святой вечер, в Киеве облачно, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, ночью и утром туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 градуса, днем +4...+6 градусов.
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