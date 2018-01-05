В субботу в Киеве обещают небольшой дождь

Температура в столице до +6 градусов.

В субботу, 6 января, в Киеве облачно, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, ночью и утром туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 градуса, днем +4...+6 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, небольшой дождь, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+4 градуса, днем +4...+12 градусов.

В Карпатах ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков, ночью и утром кое-где туман, местами порывы ветра 15-20 м/с, температура ночью -2...+3 градуса, днем +1...+6 градусов.

На севере Украины облачно, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4 градуса, днем +2...+9 градусов. В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днем +3...+8 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днем +1...+8 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4 градуса, днем +3...+11 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 градусов, днем +7...+12 градусов.