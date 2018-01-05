День сурка в Николаевском зоопарке наступил рекордно рано

В 2017-м сурки проснулись почти на два месяца позже.

День сурка в Николаевском зоопарке наступил в аномально ранний период.

Об этом сообщает пресс-служба зоопарка в Facebook.

"Аномально теплая зима не только продлила период цветения хризантем и гвоздик, не только вызвала раннее пробуждение ростков первоцветов, но и разбудила сурков, живущих в Николаевском зоопарке. 3 января работники зоопарка заметили, что сурки уже раскупорили вход в нору, где они проводят большую часть времени, а это означает, что зверьки уже проснулись!", - говорится в сообщении.

Отмечается, что летом сурки залегли в спячку тоже довольно рано – 14 июня, сказалась очень сухая и жаркая погода. Такого раннего пробуждения - 3 января – сотрудники зоопарка не помнят. Для сравнения, в 2017 году сурки проснулись 22 февраля, почти на два месяца позже.

На странице зоопарка опубликована видеозапись 2014 года, когда удалось заснять потомство сурков по кличкам Свистун и Свистуха. Такие забавные имена сурки, привезенные в Николаев в 2009 году из Луганской области, получили за особый громкий свист, который они издают в период опасности.

Накануне сообщалось, что 2017 год вошел в тройку самых жарких за историю наблюдений в Киеве.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Новогоднюю ночь украинцы увидят уникальное астрономическое явлениеВ Новогоднюю ночь украинцы увидят уникальное астрономическое явление
Рождество в Украине будет теплым, – синоптикРождество в Украине будет теплым, – синоптик
Самую низкую температуру в новогоднюю ночь зафиксировали в МонголииСамую низкую температуру в новогоднюю ночь зафиксировали в Монголии
Украинская зима «заблудилась» в США: в некоторых штатах на термометрах -36 С°Украинская зима «заблудилась» в США: в некоторых штатах на термометрах -36 С°
В последний день 2017 в Киеве будет мокрый снегВ последний день 2017 в Киеве будет мокрый снег
Блок рекламы


Похожие новости
Из-за рекордно низкой температуры в Массачусетсе замерз Ниагарский водопадИз-за рекордно низкой температуры в Массачусетсе замерз Ниагарский водопад
В первый день нового года в Киеве до +6В первый день нового года в Киеве до +6
В последний день 2017 в Киеве будет мокрый снегВ последний день 2017 в Киеве будет мокрый снег
В зоопарке Китая пингвинов нарядили Санта-Клаусами (ВИДЕО)В зоопарке Китая пингвинов нарядили Санта-Клаусами (ВИДЕО)
Синоптик: В День зимнего солнцестояния ожидается морозная и почти безветренная погода (КАРТА)Синоптик: В День зимнего солнцестояния ожидается морозная и почти безветренная погода (КАРТА)
В Николаевском зоопарке родился белый медвежонокВ Николаевском зоопарке родился белый медвежонок
Прогноз погоды в Украине: первый день зимы будет прохладным и дождливымПрогноз погоды в Украине: первый день зимы будет прохладным и дождливым
В Киеве наступила метеорологическая осеньВ Киеве наступила метеорологическая осень
В зоопарке Токио на свет появился детеныш гигантской пандыВ зоопарке Токио на свет появился детеныш гигантской панды
Сегодня день осеннего равноденствия, а до конца 2017 – 100 днейСегодня день осеннего равноденствия, а до конца 2017 – 100 дней
Последние новости
Подгружаем последние новости