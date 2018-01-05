День сурка в Николаевском зоопарке наступил рекордно рано

В 2017-м сурки проснулись почти на два месяца позже.

День сурка в Николаевском зоопарке наступил в аномально ранний период.

Об этом сообщает пресс-служба зоопарка в Facebook.

"Аномально теплая зима не только продлила период цветения хризантем и гвоздик, не только вызвала раннее пробуждение ростков первоцветов, но и разбудила сурков, живущих в Николаевском зоопарке. 3 января работники зоопарка заметили, что сурки уже раскупорили вход в нору, где они проводят большую часть времени, а это означает, что зверьки уже проснулись!", - говорится в сообщении.

Отмечается, что летом сурки залегли в спячку тоже довольно рано – 14 июня, сказалась очень сухая и жаркая погода. Такого раннего пробуждения - 3 января – сотрудники зоопарка не помнят. Для сравнения, в 2017 году сурки проснулись 22 февраля, почти на два месяца позже.

На странице зоопарка опубликована видеозапись 2014 года, когда удалось заснять потомство сурков по кличкам Свистун и Свистуха. Такие забавные имена сурки, привезенные в Николаев в 2009 году из Луганской области, получили за особый громкий свист, который они издают в период опасности.