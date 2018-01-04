В Киеве зафиксирована самая теплая ночь 4 января в истории наблюдений

В Киеве зафиксирована самая теплая ночь 4 января в истории наблюдений

Ночь на четверг, 4 января стала в Киеве самой теплой для этой даты за всю историю метеорологических наблюдений.

Об этом сообщила пресс-служба Центральной геофизической обсерватории.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 4 января в Киеве наблюдалась самая теплая ночь с 1881 года. Столбик термометра не опустился ниже +3,5°С, что на 1,1°С выше предыдущего исторического значения температуры для этой даты, зарегистрированного еще в 1920 году", - говорится в сообщении. При этом, в ЦГО отметили, что такая температура по климатической норме соответствует концу октября.

Напомним, в прошлом году в Киеве было зафиксировано 24 температурных рекорда. Все они были в сторону превышения предыдущих значений. А в целом год стал третьим самым теплым в истории наблюдений.




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