Завтра в Киеве до +5 градусов
Температура воздуха ночью 0...+2 градуса.
5 января в Киеве будет облачно, без существенных осадков, ночью и утром туман, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 градуса, днем +3...+5 градусов.
Об этом сообщает Гидрометцентр.
На западе Украины облачно, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днем +1...+6 градусов.
В Карпатах ночью и утром небольшой дождь с мокрым снегом, днем без осадков, температура ночью -2...-7 градусов, днем +2...-3 градуса.
В Моршине без существенных осадков, температура ночью -1...+1 градус, днем +2...+4 градуса.
В Трускавце без существенных осадков, температура ночью +1...+3 градуса, днем +4...+6 градусов.
В Сваляве ночью и утром небольшой дождь с мокрым снегом, днем без осадков, температура ночью -1...+1 градус, днем +3...+5 градусов.
На севере Украины облачно, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днем +1...+6 градусов.
В центре Украины облачно, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днем +1...+6 градусов.
На востоке Украины облачно, ночью и утром небольшой дождь с мокрым снегом, днем без существенных осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днем +1...+6 градусов.
На юге Украины облачно, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5 градусов, днем +4...+9 градусов.
В Крыму облачно, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5 градусов, днем +4...+9 градусов.
В Ялте без существенных осадков. Температура ночью 0...+2 градуса, днем +6...+8 градусов.
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04.01.2018 12:10