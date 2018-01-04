В Карпатах сохраняется высокий уровень лавиноопасности

В Карпатах сохраняется высокий уровень лавиноопасности

В горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей 4 января сохраняется высокий уровень лавиноопасности.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"4 января в связи со снегопадами на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей будет сохраняться значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 4 января на западе Украины ожидается небольшой дождь со снегом. Днем температура воздуха будет держаться на уровне от 3 до 5 градусов тепла.




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