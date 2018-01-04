Синоптики предупреждают об угрозе схождения лавин в Карпатах

В Карпатах в четверг сохраняется опасность схождения снежных лавин.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

«По данным Укргидрометцентра, 4 января в связи со снегопадами в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)», – говорится в сообщении.

Кроме того, при обследовании лавинных очагов в Закарпатской области выявлено схождение мокрой лавины с северо-восточной экспозиции горы Темнатик: высота отрыва 1050 м над уровнем моря, объемом 12500 кубических метров. Ориентировочная дата схождения 31 декабря 2017 г. Убытков нет.


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