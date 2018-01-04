Астрономы анонсировали появление «кровавой» суперлуние
Ученые анонсировали редкое явление – кровавое суперлуние, которое можно будет наблюдать в конце января.
Отмечается, что сама «кровавая луна» – не редкость, однако наблюдать её одновременно с полным затмением удается нечасто. Последний раз подобное явление наблюдалось около 150 лет назад, а следующие крупные суперлуния ожидаются 31 декабря 2028 года и 31 января 2037 года.
По данным ученых, полная «кровавая луна» появится в темное время суток, первыми его смогут увидеть жители западного полушария планеты, –
Суперлуние – это астрономическое явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с моментом наибольшего сближения Луны и Земли.
При этом наиболее яркий красный оттенок создается за счет того, что небесное тело находится в тени планеты, и на его поверхность попадает только часть света.
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