Астрономы анонсировали появление «кровавой» суперлуние

Ученые анонсировали редкое явление – кровавое суперлуние, которое можно будет наблюдать в конце января.

Отмечается, что сама «кровавая луна» – не редкость, однако наблюдать её одновременно с полным затмением удается нечасто. Последний раз подобное явление наблюдалось около 150 лет назад, а следующие крупные суперлуния ожидаются 31 декабря 2028 года и 31 января 2037 года.

Луна. Архивное фото

По данным ученых, полная «кровавая луна» появится в темное время суток, первыми его смогут увидеть жители западного полушария планеты, – сообщают РИА Новости.

Суперлуние – это астрономическое явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с моментом наибольшего сближения Луны и Земли.

При этом наиболее яркий красный оттенок создается за счет того, что небесное тело находится в тени планеты, и на его поверхность попадает только часть света.


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