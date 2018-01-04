Синоптик: 4 января в Украине будет сыро, мокро и холодно (КАРТА)

Сегодня, 4 января, в четверг, в Украине будет преобладать влажная погода с периодическими дождями и местами с мокрым снегом, днем температура воздуха ожидается от + 2 до + 5 градусов.

Об этом сообщила главный метеоролог портала Оpogode.ua Наталья Диденко в Facebook.

По словам синоптика, сегодня, 4 января, в четверг, над Украиной будет носиться фронты окклюзии - объединенные теплые и холодный фронты. Такое сочетание происходит потому, что холодный фронт перемещается быстрее теплого и догоняет последний сначала в вершине, затем - по всей траектории.

«Сегодня, благодаря фронтам окклюзии, в Украине будет преобладать влажная погода. Пройдут периодические дожди, местами с мокрым снегом. Температура воздуха днем в четверг составит + 2 + 5 градусов. Будет противно, сыро, мокро и холодно, хотя температура воздуха будет плюсовой. Поэтому одевайтесь легко, но тепло», - порекомендовала Н. Диденко.