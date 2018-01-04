Синоптик: 4 января в Украине будет сыро, мокро и холодно (КАРТА)

Синоптик: 4 января в Украине будет сыро, мокро и холодно (КАРТА)

Сегодня, 4 января, в четверг, в Украине будет преобладать влажная погода с периодическими дождями и местами с мокрым снегом, днем  температура воздуха ожидается от + 2  до + 5 градусов.

Об этом сообщила главный метеоролог портала Оpogode.ua Наталья Диденко в Facebook.

По словам синоптика, сегодня, 4 января, в четверг, над Украиной будет носиться фронты окклюзии - объединенные теплые и холодный фронты. Такое сочетание происходит потому, что холодный фронт перемещается быстрее теплого и догоняет последний сначала в вершине, затем - по всей траектории.

«Сегодня, благодаря фронтам окклюзии, в Украине будет преобладать влажная погода. Пройдут периодические дожди, местами с мокрым снегом. Температура воздуха днем в четверг составит + 2 + 5 градусов. Будет противно, сыро, мокро и холодно, хотя температура воздуха будет плюсовой. Поэтому одевайтесь легко, но тепло», - порекомендовала Н. Диденко.

Метеоролог сообщила, что в Киеве 4 января днем  температура воздуха составит + ??2 + 4 градуса, периодически будет идти дождь, вечером, возможно, с мокрым снегом. В дальнейшем погода существенно не изменится, а вот 6 января и на Рождество предполагается потепление до + 5 + 8 градусов. Так что толстые шубы и длинные пуховики-одеяла могут немного отдохнуть. В первые ряды «выдвигаются» шерстяные пальто и короткие легкие куртки. однако шапки и шарфы в два оборота остаются актуальными, поскольку высокая влажность в сочетании даже с температурой воздуха +5 градусов может провоцировать ангины, фарингиты, ларингиты, кружить голову, распространять вирусы и простуды. Не поддавайтесь, скоро Рождество», - предупредила синоптик.




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