В центре Сум среди зимы расцвели розы (ВИДЕО)

В центре Сум среди зимы расцвели розы (ВИДЕО)

Желтые и красные бутоны украшают клумбу возле памятника Тарасу Шевченко.

Об этом сообщает UA: Перший.

Синоптики говорят – спящие почки "проснулись", потому что нет мороза и снега.

Напомним, в Одессе стоит очень теплая погода. Цветут цветы, зеленеет трава, набухают почки на деревьях. На клумбах все еще продолжают цвести цветы. Поговаривают, что даже комары проснулись. 

В Одессе было не просто аномально тепло: 25 и 26 декабря дважды подряд был зафиксирован температурный рекорд.

Удалось найти цветущую календулу и много других весенних признаков посреди зимы. 




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