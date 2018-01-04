В центре Сум среди зимы расцвели розы (ВИДЕО)
Желтые и красные бутоны украшают клумбу возле памятника Тарасу Шевченко.
Об этом сообщает
Синоптики говорят – спящие почки "проснулись", потому что нет мороза и снега.
Напомним, в Одессе стоит очень теплая погода. Цветут цветы, зеленеет трава, набухают почки на деревьях. На клумбах все еще продолжают цвести цветы. Поговаривают, что даже комары проснулись.
В Одессе было не просто аномально тепло: 25 и 26 декабря дважды подряд был зафиксирован температурный рекорд.
Удалось найти цветущую календулу и много других весенних признаков посреди зимы.
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03.01.2018 12:38