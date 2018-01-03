В четверг в Киеве до +5 градусов

В столице обещают небольшой дождь.

Фото: Макс Требухов

В четверг, 4 января, в Киеве облачно, небольшой дождь, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью и днем +3...+5 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, ночью дождь с мокрым снегом, днем небольшой дождь с мокрым снегом, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0...+6 градусов.

В Карпатах ночью дождь с мокрым снегом, днем небольшой дождь с мокрым снегом, температура ночью и днем -1...+4 градуса.

В Моршине ночью дождь с мокрым снегом, днем небольшой дождь с мокрым снегом, температура ночью +1...+3 градуса, днем +4...+6 градусов.

В Трускавце ночью дождь с мокрым снегом, днем небольшой дождь с мокрым снегом, температура ночью +1...+3 градуса, днем +4...+6 градусов.

В Сваляве ночью дождь с мокрым снегом, днем небольшой дождь с мокрым снегом, температура ночью +1...+3 градуса, днем +2...+4 градуса.

На севере Украины облачно, небольшой дождь, в Черниговской и Сумской областях с мокрым снегом, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью и днем +1...+6 градусов.

В центре Украины облачно, ночью небольшой дождь, днем дождь, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0...+6 градусов.

На востоке Украины облачно, небольшой дождь, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...-3 градуса, днем 0...+5 градусов.

На юге Украины облачно, небольшой дождь, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+6 градусов, днем +4...+9 градусов.

В Крыму облачно, небольшой дождь, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 градусов, днем +5...+10 градусов.

В Ялте небольшой дождь. Температура ночью +3...+5 градусов, днем +7...+9 градусов.