Рождество в Украине будет теплым, – синоптик

6 января и на Рождество в Украине предполагается потепление до +5 – +8 градусов.

Об этом в Фейсбуке сообщила синоптик Наталья Диденко.

Подаем полностью сообщение:

«4 января над Украиной витать фронты окклюзии.

Фронты окклюзии – это комбинированные теплый и холодный фронты. Такое сочетание происходит потому, что холодный фронт перемещается быстрее теплого и догоняет последний сначала в вершине, затем – по всей траектории.

Так вот, завтра благодаря фронтам окклюзии в Украине будет преобладать влажная погода.

Пройдут периодические дожди, местами с мокрым снегом.

Температура воздуха ближайшей ночью 0+4 градуса, в Харькове, Луганске, Донецке и в Карпатах 0 – -3 градуса мороза.

Днем в четверг будет противно, сыро, мокро и холодно, хотя температура воздуха составит +2 – +5 градусов.

Поэтому одевайтесь легко, но тепло.

В Киеве 4 января и ночью и днем +2 – +4 градуса, периодический дождь, завтра к вечеру, возможно, с мокрым снегом.

В дальнейшем погода существенно не изменится, а вот 6 января и на Рождество предполагается потепление до +5 – +8 градусов.

Так что толстые шубы и длинные пуховики-одеяла могут немного отдохнуть) В первые ряды выдвигаются шерстяные пальто и короткие легкие куртки).

Однако шапки и шарфы в два оборота остаются актуальными, потому что высокая влажность в сочетании даже с температурой воздуха +5 градусов может провоцировать ангины, фарингиты, ларингиты, крутить голову, распространять вирусы и простуды. Не поддавайтесь, скоро Рождество».


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