Рождество в Украине будет теплым, – синоптик
6 января и на Рождество в Украине предполагается потепление до +5 – +8 градусов.
Об этом в Фейсбуке сообщила синоптик Наталья Диденко.
Подаем полностью сообщение:
«4 января над Украиной витать фронты окклюзии.
Фронты окклюзии – это комбинированные теплый и холодный фронты. Такое сочетание происходит потому, что холодный фронт перемещается быстрее теплого и догоняет последний сначала в вершине, затем – по всей траектории.
Так вот, завтра благодаря фронтам окклюзии в Украине будет преобладать влажная погода.
Пройдут периодические дожди, местами с мокрым снегом.
Температура воздуха ближайшей ночью 0+4 градуса, в Харькове, Луганске, Донецке и в Карпатах 0 – -3 градуса мороза.
Днем в четверг будет противно, сыро, мокро и холодно, хотя температура воздуха составит +2 – +5 градусов.
Поэтому одевайтесь легко, но тепло.
В Киеве 4 января и ночью и днем +2 – +4 градуса, периодический дождь, завтра к вечеру, возможно, с мокрым снегом.
В дальнейшем погода существенно не изменится, а вот 6 января и на Рождество предполагается потепление до +5 – +8 градусов.
Так что толстые шубы и длинные пуховики-одеяла могут немного отдохнуть) В первые ряды выдвигаются шерстяные пальто и короткие легкие куртки).
Однако шапки и шарфы в два оборота остаются актуальными, потому что высокая влажность в сочетании даже с температурой воздуха +5 градусов может провоцировать ангины, фарингиты, ларингиты, крутить голову, распространять вирусы и простуды. Не поддавайтесь, скоро Рождество».
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Другие
03.01.2018 11:30
03.01.2018 12:38