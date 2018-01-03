На Закарпатье сошла лавина объемом 12,5 тыс. кубометров

При обследовании лавинных очагов метеорологической станции Плай (Закарпатская область) обнаружено схождение мокрой лавины с северо-восточной экспозиции горы Темнатик.

Высота отрыва 1050 м над уровнем моря, объемом 12500 кубических метров. Ориентировочная дата схождение 31 декабря 2017 г. Убытков нет. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

По данным Укргидрометцентра, 3 января, в связи со снегопадами, в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).