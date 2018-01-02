Украинская зима «заблудилась» в США: в некоторых штатах на термометрах -36 С°

В северных и центральных регионах США мороз побил более чем столетний рекорд.

Американские СМИ сообщают, что из-за сильных морозов погибло уже несколько человек. Сильные морозы и ледяные ветры донимают жителей США от северного Техаса, через Нью-Йорк, штат Монтана, на север – вплоть до границы с Канадой.

1 января -36 С° было зарегистрировано в Южной Дакоте. Это самая низкая температура в этом регионе в течение последних 99 лет. В штате Небраска немного теплее, здесь ртутный столбик термометра остановился на отметке - 26 С°. В этой части Соединенных Штатов таких холодов не видели уже 134 года.

В Индианаполисе из-за похолодания приостановлено обучение во всех школах города. В Чикаго в результате сильных морозов даже отменили традиционное новогоднее купание моржей. Сильные снегопады прошли на юге штата Техас, сообщает Interia.pl.

Напомним, на границе США и Канады через морозную погоду частично замерз известный Ниагарский водопад.


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