Из-за потепления на столичные озера вернулись утки
Аномально теплая погода в декабре 2017 года спровоцировала возврат уток на столичные озера.
Об этом 2 января в соцсети сообщил киевлянин
«Они возвращаются. Погода теплая, лед сошел и утки снова на озере в парке «Отрадный», - написал он.
О возвращении уток сообщила также
По словам орнитологов, птицы готовятся к отлету, как только начинает исчезать их корм. Хотя некоторые собираются в путь еще раньше даже при хорошей базе питания – им очень далеко лететь. «Мигранты» совершают перелеты в несколько этапов, определяя путь по магнитному полю земли и солнцу.
Первыми в теплые края улетают насекомоядные пернатые, вслед за ними – любители плодов и семян растений. Последними стартуют утки и гуси, так как замерзают их водоемы.
2 января 2018 года в Киеве температура воздуха днем достигла +2 градусов.
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