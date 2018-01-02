Из-за потепления на столичные озера вернулись утки

Из-за потепления на столичные озера вернулись утки (ФОТО)

Аномально теплая погода в декабре 2017 года спровоцировала возврат уток на столичные озера.

Об этом 2 января в соцсети сообщил киевлянин Антон Осьмак, передал корреспондент ГолосUA.

«Они возвращаются. Погода теплая, лед сошел и утки снова на озере в парке «Отрадный», - написал он.

О возвращении уток сообщила также Елена Леонидовна Лавриненко. «И в (парке) «Орлятко» тоже плавают», - пишет она.

По словам орнитологов, птицы готовятся к отлету, как только начинает исчезать их корм. Хотя некоторые собираются в путь еще раньше даже при хорошей базе питания – им очень далеко лететь. «Мигранты» совершают перелеты в несколько этапов, определяя путь по магнитному полю земли и солнцу.

Первыми в теплые края улетают насекомоядные пернатые, вслед за ними – любители плодов и семян растений. Последними стартуют утки и гуси, так как замерзают их водоемы.

2 января 2018 года в Киеве температура воздуха днем достигла +2 градусов.




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