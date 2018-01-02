Самую низкую температуру в новогоднюю ночь зафиксировали в Монголии
В новогоднюю ночь столбик термометра низкое опустился в Улан-Баторе, Монголия.
Об этом передает
Отмечается, что в
Новый год на севере Европы был практически "тропическим". Осло -1 градус, Рейкявик 5, Стокгольм 2, Хельсинки 1. В Киеве 2018 пришел за умеренных зимних температур в 2 градуса.
Самый теплый в Европе Новый год - в южной части Испании, на Балеарах, на Сардинии, на Мальте и на Канарах.
Напомним, ранее сообщалось, первым из всех стран начал новый год Остров Рождества в Индийском океане.
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01.01.2018 18:23