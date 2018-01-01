Во вторник в Киеве будет облачно, до +5 градусов

Местами возможны небольшие осадки.

Во вторник в Киеве будет облачно, до +5 градусов
Фото: Сергей Нужненко

2 января в Киеве облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура ночью +1..+3 градуса, днем +3...+5 градусов.

Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра Украины.

В западных областях облачная погода, дождь с мокрым снегом, местами туман, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура ночью -2...+3 градуса, днем 0...+5 градусов. В Карпатах мокрый снег, температура на протяжении суток +2 ...- 3 градуса.

В северных областях облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки, местами туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура ночью -2...+3 градуса, днем -1...+5 градусов.

В центральных областях облачная погода с прояснениями, без существенных осадков, местами туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура ночью +2 ...-3 градуса, днем 0...+5 градусов.

В восточных областях облачная погода, без существенных осадков, ночью и в первой половине дня местами туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура ночью -2...+3 градуса, днем 0...+5 градусов.

Южные области - облачная погода с прояснениями, без существенных осадков, ночью и в первой половине дня местами туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура ночью -2...+3 градуса, днем +4...+9 градусов.

В Крыму переменная облачность, без существенных осадков, местами туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура ночью -2...+3 градуса, днем +8...+10 градусов.


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