Из-за рекордно низкой температуры в Массачусетсе замерз Ниагарский водопад

Впервые с 1903 года температура в регионе в это время опустилась до -13.

В США из-за рекордно низкой температуры воздуха замерзла часть Ниагарского водопада. Так, 29 декабря в Массачусетсе было зафиксировано 8 по Фаренгейту (примерно -13 градусов Цельсия), что побило рекорд 1903 года, передает УНИАН.

Ниагарский водопад
Фото: twitter.com/JohnCohen
Ниагарский водопад

Мощные потоки воды не замерзли полностью - капли водяной пыли в воздухе превращаются в лед и оседают на всем вокруг. На следующей неделе температура здесь будет держаться на уровне 10-15 градусов мороза.

Напомним, сегодня в некоторых городах Канады из-за сильных морозов до -30 за Цельсием отменили новогодние празднования.

Ранее мэр Нью-Йорка призвал горожан не выходить на улицы из-за слишком низкой температуры.


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