Из-за рекордно низкой температуры в Массачусетсе замерз Ниагарский водопад
Впервые с 1903 года температура в регионе в это время опустилась до -13.
В США из-за рекордно низкой температуры воздуха замерзла часть Ниагарского водопада. Так, 29 декабря в Массачусетсе было зафиксировано 8 по Фаренгейту (примерно -13 градусов Цельсия), что побило рекорд 1903 года, передает УНИАН.
Мощные потоки воды не замерзли полностью - капли водяной пыли в воздухе превращаются в лед и оседают на всем вокруг. На следующей неделе температура здесь будет держаться на уровне 10-15 градусов мороза.
Напомним, сегодня в некоторых городах Канады из-за сильных морозов до -30 за Цельсием отменили новогодние празднования.
Ранее мэр Нью-Йорка призвал горожан не выходить на улицы из-за слишком низкой температуры.
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