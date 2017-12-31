Погода на завтра: На большей части Украины мокрый снег, температура от -2 до +10 градусов

Погода на завтра: На большей части Украины мокрый снег, температура от -2 до +10 градусов

1 января 2018 года на севере, западе, востоке Украины ожидается мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться в пределах от -2 до +10 градусов.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

На западе Украины в первый день нового года - облачно с прояснениями, днем без существенных осадков, ночью небольшой мокрый снег с небольшим дождем, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -2...+3 градусов, днем +3...+10 градусов.

В Карпатах ночью небольшой мокрый снег, температура в течение суток -2..+3 градуса.

На курортах Карпатского региона без существенных осадков. Температура воздуха в Моршине ночью 0...+2 градуса, днем +7...+9 градусов, в Трускавце ночью +0..+2 градуса, днем +8...+10 градусов, в Сваляве ночью дождь с мокрым снегом, температура -1...+1 градуса, днем +3...+5 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, днем без существенных осадков, ночью небольшой мокрый снег, утром местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 градусов, днем 0...+7 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с Температура воздуха ночью -2...+3 градусов, днем +1...+7 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, днем без существенных осадков, ночью небольшой мокрый снег, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2 ..+3, днем +1..+7 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2..+4, днем +3..+10 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью 0..+5, днем +5..+10 градусов.

1 января в Киеве облачно с прояснениями, днем без существенных осадков, ночью небольшой мокрый снег, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -1...+1 градуса, днем +4...+6 градусов.




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