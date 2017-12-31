В первый день нового года в Киеве до +6

Ночью небольшой мокрый снег.

Фото: Сергей Нужненко

1 января в Киеве облачно с прояснениями, днем без существенных осадков, ночью небольшой мокрый снег, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -1...+1 градуса, днем +4...+6 градусов. Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, днем без существенных осадков, ночью небольшой мокрый снег с небольшим дождем, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -2...+3 градусов, днем +3...+10 градусов.

В Карпатах ночью небольшой мокрый снег, температура в течение суток -2..+3 градуса.

На курортах Карпатского региона без существенных осадков. Температура воздуха в Моршине ночью 0...+2 градуса, днем +7...+9 градусов, в Трускавце ночью +0..+2 градуса, днем +8...+10 градусов, в Сваляве ночью дождь с мокрым снегом, температура -1...+1 градуса, днем +3...+5 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, днем без существенных осадков, ночью небольшой мокрый снег, утром местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 градусов, днем 0...+7 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с Температура воздуха ночью -2...+3 градусов, днем +1...+7 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, днем без существенных осадков, ночью небольшой мокрый снег, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2 ..+3, днем +1..+7 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2..+4, днем +3..+10 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью 0..+5, днем +5..+10 градусов.

В Ялте без существенных осадков. Температура ночью +2...+4 градусов, днем +7...+9 градусов.