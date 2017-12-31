Погода на 31 декабря: в Украину вернется тепло и мокрый снег

Погода на завтра: в Украину вернется тепло и мокрый снег

31 декабря в Киеве ясно, ночью без осадков, днем местами небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер южный, 5-10 м/с, температура ночью -1...+1, днем +1...+3.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

В западных областях ясно, небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью -1...- 6, днем 0...+5.

В Карпатах небольшой снег, температура ночью -4...- 9, днем 0...- 5.

В Моршине небольшой мокрый снег, температура ночью -2...- 4, днем +2...+4.

В Трускавце небольшой мокрый снег, температура ночью -3...- 5, днем +2...+4.

В Сваляве небольшой дождь с мокрым снегом, температура ночью -1...- 3, днем +2...+4.

В северных областях ясно, ночью без осадков, днем местами небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью -2...+3, днем 0...+5.

В центральных областях ясно, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью -+2...+3, днем 0...+5.

В восточных областях ясно, небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -2...+3, днем 0...+5.

В южных областях ясно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -2...+3, днем +2...+7.

В Крыму небольшой дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +2...+7, днем +5...+10.

В Ялте небольшой дождь. Температура ночью +4...+6, днем +7...+9.

Напомним, погода в новогоднюю ночь будет теплой и бесснежной.




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