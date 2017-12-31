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Погода на 31 декабря: в Украину вернется тепло и мокрый снег 31 декабря в Киеве ясно, ночью без осадков, днем местами небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер южный, 5-10 м/с, температура ночью -1...+1, днем +1...+3. Об этом сообщил Гидрометеорологический центр. В западных областях ясно, небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью -1...- 6, днем 0...+5. В Карпатах небольшой снег, температура ночью -4...- 9, днем 0...- 5. В Моршине небольшой мокрый снег, температура ночью -2...- 4, днем +2...+4. В Трускавце небольшой мокрый снег, температура ночью -3...- 5, днем +2...+4. В Сваляве небольшой дождь с мокрым снегом, температура ночью -1...- 3, днем +2...+4. В северных областях ясно, ночью без осадков, днем местами небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью -2...+3, днем 0...+5. В центральных областях ясно, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью -+2...+3, днем 0...+5. В восточных областях ясно, небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -2...+3, днем 0...+5. В южных областях ясно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -2...+3, днем +2...+7. В Крыму небольшой дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +2...+7, днем +5...+10. В Ялте небольшой дождь. Температура ночью +4...+6, днем +7...+9. Напомним, погода в новогоднюю ночь будет теплой и бесснежной.

golos.ua

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