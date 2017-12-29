В Винницкой области неожиданно зацвели подснежники

В Винницкой области неожиданно зацвели подснежники (ФОТО)

За несколько дней до Нового Года в винницких лесах из-за теплой зимней погоды расцвели подснежники.

Местные жители, несмотря на то, что эти цветы занесены в Красную книгу, их теперь массово срывают и продают, передает ТСН.

По словам предприимчивых винничан, зимние подснежники быстро раскупают. За букет из полутора десятков первоцветов продавцы просят 25-30 гривен.

Цветоводы рассказывают, что это уже вторая зима, когда перед Новым годом появляются подснежники.

"Раньше в зиму можно было только в сказке такое увидеть. Ну, а сейчас сами видите, – реально. Под Новый год – настоящие подснежники. Все очень удивляются, что под Новый год – подснежники. Это вторая зима, такая уже была, в это время тоже были подснежники на Новый год", – рассказал продавец букетов из подснежников.

Также отмечается, что экологи начали рейдовые проверки, но браконьеров пока не обнаружили.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В пятницу в Киеве обещают дождьВ пятницу в Киеве обещают дождь
Погода на завтра: небольшой снег, но не холодноПогода на завтра: небольшой снег, но не холодно
На Бали вновь произошло извержение вулканаНа Бали вновь произошло извержение вулкана
Синоптик: В канун католического Рождества в Украине ожидается снег с дождем и штормовой ветерСиноптик: В канун католического Рождества в Украине ожидается снег с дождем и штормовой ветер
Синоптики предупредили о лавинной опасности в Карпатах 24-25 декабряСиноптики предупредили о лавинной опасности в Карпатах 24-25 декабря
Блок рекламы


Похожие новости
Тайник боеприпасов времен Второй мировой войны раскопали во Львовской областиТайник боеприпасов времен Второй мировой войны раскопали во Львовской области
В Одесской области горит Нижнеднестровский национальный природный паркВ Одесской области горит Нижнеднестровский национальный природный парк
В Запорожской области неожиданно зацвели яблони (ФОТО)В Запорожской области неожиданно зацвели яблони (ФОТО)
В Харьковской области горит 70 гектар леса В Харьковской области горит 70 гектар леса
В Ужгороде во второй раз зацвели каштаны и яблониВ Ужгороде во второй раз зацвели каштаны и яблони
Площадь лесного пожара в Житомирской области выросла вдвоеПлощадь лесного пожара в Житомирской области выросла вдвое
В Николаевской области потушили лесной пожар на площади 80 гектаровВ Николаевской области потушили лесной пожар на площади 80 гектаров
В Днепропетровской области горит 50 га лесаВ Днепропетровской области горит 50 га леса
В Полтавской области второй день горят торфяникиВ Полтавской области второй день горят торфяники
Погода в Киеве и Киевской области: 7 августа 2017Погода в Киеве и Киевской области: 7 августа 2017
Последние новости
Подгружаем последние новости