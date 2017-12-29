В Винницкой области неожиданно зацвели подснежники

За несколько дней до Нового Года в винницких лесах из-за теплой зимней погоды расцвели подснежники.

Местные жители, несмотря на то, что эти цветы занесены в Красную книгу, их теперь массово срывают и продают, передает ТСН .

По словам предприимчивых винничан, зимние подснежники быстро раскупают. За букет из полутора десятков первоцветов продавцы просят 25-30 гривен.

Цветоводы рассказывают, что это уже вторая зима, когда перед Новым годом появляются подснежники.

"Раньше в зиму можно было только в сказке такое увидеть. Ну, а сейчас сами видите, – реально. Под Новый год – настоящие подснежники. Все очень удивляются, что под Новый год – подснежники. Это вторая зима, такая уже была, в это время тоже были подснежники на Новый год", – рассказал продавец букетов из подснежников.

Также отмечается, что экологи начали рейдовые проверки, но браконьеров пока не обнаружили.