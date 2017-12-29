Новостей.COM ⇒
2017-12-29
В Карпатах вероятно схождение лавин из-за оттепели
В пятницу, 29 декабря, в Карпатах из-за оттепели сохраняется высокая опасность схода снежных лавин.
Об этом сообщает
«По данным Укргидрометцентра, 29 декабря в связи с оттепелью в высокогорье Ивано-Франковской и западной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)», – говорится в сообщении.
!
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Другие
«« На Суматре началось извержение вулкана Синабунг (ФОТО, ВИДЕО)
28.12.2017 14:50
28.12.2017 14:50
Завтра в Киеве обещают умеренный дождь, до +5 градусов »»
29.12.2017 10:50
29.12.2017 10:50
←+Ctrl+→