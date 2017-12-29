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В Карпатах вероятно схождение лавин из-за оттепели В пятницу, 29 декабря, в Карпатах из-за оттепели сохраняется высокая опасность схода снежных лавин. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. «По данным Укргидрометцентра, 29 декабря в связи с оттепелью в высокогорье Ивано-Франковской и западной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)», – говорится в сообщении.

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