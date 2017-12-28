На Суматре началось извержение вулкана Синабунг (ФОТО, ВИДЕО)

На индонезийском острове Суматра начал извергаться вулкан Синабунг.

Об этом сообщает The Japan Times .

"Никто не паникует, потому что Синабунг извергается почти каждый день", - заявил представитель Национального агентства по контролю за стихийными бедствиями Сутопо Пурво Нугрохо.

Как отмечается, в среду, 27 декабря, столб пепла поднялся в воздух почти на 5 км. Само извержение длилось около 8 минут.

Основное извержение, по данным Центра вулканологии и смягчения геологических опасностей, на который ссылается источник, произошло около 15:00 по местному времени и продолжалось 8 минут. После этого горячие облака, газ и золы опустились почти на 5 км вниз по склонам.

"Дым и вулканический пепел из кратера извергаются, и пепел падает на несколько деревень вокруг горы Синабунг", - говорится в сообщении.

Местные власти объявили о высшем уровне опасности в регионе из-за превышения содержания в воздухе в несколько раз опасных веществ.

Информации о пострадавших нет.

Напомним, в июне 2017 года в Японии начал извергаться вулкан Сакурадзима. Столб пепла, извергающегося из кратера, достиг трех километров в высоту.