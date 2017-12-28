На Суматре началось извержение вулкана Синабунг (ФОТО, ВИДЕО)

На Суматре началось извержение вулкана Синабунг (ФОТО, ВИДЕО)

На индонезийском острове Суматра начал извергаться вулкан Синабунг.

Об этом сообщает The Japan Times.

"Никто не паникует, потому что Синабунг извергается почти каждый день", - заявил представитель Национального агентства по контролю за стихийными бедствиями Сутопо Пурво Нугрохо.

Как отмечается, в среду, 27 декабря, столб пепла поднялся в воздух почти на 5 км. Само извержение длилось около 8 минут.

Основное извержение, по данным Центра вулканологии и смягчения геологических опасностей, на который ссылается источник, произошло около 15:00 по местному времени и продолжалось 8 минут. После этого горячие облака, газ и золы опустились почти на 5 км вниз по склонам.

"Дым и вулканический пепел из кратера извергаются, и пепел падает на несколько деревень вокруг горы Синабунг", - говорится в сообщении.

Местные власти объявили о высшем уровне опасности в регионе из-за превышения содержания в воздухе в несколько раз опасных веществ.

Информации о пострадавших нет.

Напомним, в июне 2017 года в Японии начал извергаться вулкан Сакурадзима. Столб пепла, извергающегося из кратера, достиг трех километров в высоту.




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