В Украине объявили штормовое предупреждение

Почти по всей Украине в четверг, 28 декабря, объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр .

Отмечается, что утром и в первой половине дня в северных, центральных и южных областях местами туман, видимость 200-500 м.

Также днем в Украине, кроме востока, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 19-24 м/с.