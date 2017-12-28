В Украине объявили штормовое предупреждение
Почти по всей Украине в четверг, 28 декабря, объявили штормовое предупреждение.
Об этом сообщает
Отмечается, что утром и в первой половине дня в северных, центральных и южных областях местами туман, видимость 200-500 м.
Также днем в Украине, кроме востока, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 19-24 м/с.
Напомним, в Киеве, 18 декабря в 15:27 спасатели получили сообщение о том, что в Деснянском районе столицы на пр. Маяковского, 22-А, на автомобиль Renault упало дерево.
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