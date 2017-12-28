В пятницу в Киеве обещают дождь

Температура в столице до +9 градусов.

В пятницу в Киеве обещают дождь
Фото: Макс Требухов

В пятницу, 29 декабря, в Киеве облачно, ночью без осадков, днем дождь, ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем +7...+9 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, ночью умеренный, днем небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...+7 градусов, днем +2...+9 градусов.

В Карпатах мокрый снег, ночью порывы ветра 15-20 м/с, температура ночью и днем +2...-3 градуса.

На севере Украины облачно, ночью без осадков, днем дождь, ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, днем +3...+10 градусов.

В центре Украины облачно, ночью без осадков, днем дождь, ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...+7 градусов, днем +4...+10 градусов.

На востоке Украины облачно, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днем +1...+6 градусов.

На юге Украины облачно, ночью без осадков, днем местами дождь, ночью и утром местами туман, ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...+7 градусов, днем +4...+11 градусов, на побережье до +15 градусов.

В Крыму облачно, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, днем +10...+15 градусов.


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