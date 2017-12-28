Тилигульский лиман снова соединили с Черным морем
Строителям еще предстоит облицевать берега канала, чтобы он не обсыпался.
Тилигульский лиман, находящийся на территории Одесской и Николаевской областей, соединили с Черным морем.
Об этом сообщается на странице регионального ландшафтного парка "Тилигульский" в Фейсбуке, передает "Интерфакс-Украина".
"Строителям еще предстоит облицевать берега канала, чтобы он не обсыпался. Окончательный срок завершения реконструкции канала - 2018 год. Но уже сейчас из моря в лиман зайдут гидробионты, а весной на обводненных островах смогут загнездиться колониальные поселения птиц", - говорится в сообщении.
В свою очередь, в Одесском облсовете сообщили, что соединительный канал между лиманом и морем был восстановлен в районе села Сычавка Лиманского района Одесской области. Там прошло выездное заседание, посвященное проведению работ по реконструкции соединительного канала между лиманом и Черным морем.
"Сейчас завершается наиболее сложный этап строительства на морской части объекта - это сооружение бун, которые будут останавливать наносные породы, укрощать течение и не допускать заиливания соединительного канала. Фактически построены три буны, и теперь мы получили возможность пустить первую морскую воду в лиман", - рассказал глава Одесского облсовета Анатолий Урбанский.
Реконструкция соединительного канала началась в 2016 году. До этого из-за заиливания, начиная с 2007 года, лиман мелел, а соленость воды в нем существенно выросла. Предполагается, что соединение лимана с морем позволит оздоровить водоем.
Тилигульский лиман расположен на территории Одесской и Николаевской областей. Его длина около 80 км, ширина колеблется от 200 метров до 3,5 километров, глубина достигает 19 метров. В лиман впадает река Тилигул. На восточном и западном берегах лимана расположены два одноименных региональных ландшафтных парка: Тилигульский региональный ландшафтный парк (Одесская область) и Тилигульский региональный ландшафтный парк (Николаевская область). Тилигульский лиман входит в международный список водоемов Рамсарской конвенции о защите водно-болотных угодий.
Напомним, в прошлом году в Одесской области вручную соединили лиман Шаганы с морем.
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