Тилигульский лиман снова соединили с Черным морем

Строителям еще предстоит облицевать берега канала, чтобы он не обсыпался.

Фото: oblrada.odessa.gov.ua
Фото: oblrada.odessa.gov.ua
Фото: oblrada.odessa.gov.ua
Фото: oblrada.odessa.gov.ua
Фото: oblrada.odessa.gov.ua

Тилигульский лиман, находящийся на территории Одесской и Николаевской областей, соединили с Черным морем.

Об этом сообщается на странице регионального ландшафтного парка "Тилигульский" в Фейсбуке, передает "Интерфакс-Украина".

"Строителям еще предстоит облицевать берега канала, чтобы он не обсыпался. Окончательный срок завершения реконструкции канала - 2018 год. Но уже сейчас из моря в лиман зайдут гидробионты, а весной на обводненных островах смогут загнездиться колониальные поселения птиц", - говорится в сообщении.

В свою очередь, в Одесском облсовете сообщили, что соединительный канал между лиманом и морем был восстановлен в районе села Сычавка Лиманского района Одесской области. Там прошло выездное заседание, посвященное проведению работ по реконструкции соединительного канала между лиманом и Черным морем.

"Сейчас завершается наиболее сложный этап строительства на морской части объекта - это сооружение бун, которые будут останавливать наносные породы, укрощать течение и не допускать заиливания соединительного канала. Фактически построены три буны, и теперь мы получили возможность пустить первую морскую воду в лиман", - рассказал глава Одесского облсовета Анатолий Урбанский.

Реконструкция соединительного канала началась в 2016 году. До этого из-за заиливания, начиная с 2007 года, лиман мелел, а соленость воды в нем существенно выросла. Предполагается, что соединение лимана с морем позволит оздоровить водоем.

Тилигульский лиман расположен на территории Одесской и Николаевской областей. Его длина около 80 км, ширина колеблется от 200 метров до 3,5 километров, глубина достигает 19 метров. В лиман впадает река Тилигул. На восточном и западном берегах лимана расположены два одноименных региональных ландшафтных парка: Тилигульский региональный ландшафтный парк (Одесская область) и Тилигульский региональный ландшафтный парк (Николаевская область). Тилигульский лиман входит в международный список водоемов Рамсарской конвенции о защите водно-болотных угодий.

Напомним, в прошлом году в Одесской области вручную соединили лиман Шаганы с морем.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Другие

←+Ctrl+→

Интересные новости
Синоптик: На выходных в Украину придет резкое потепление с опасными снежными оползнямиСиноптик: На выходных в Украину придет резкое потепление с опасными снежными оползнями
Погода в Украине на 22 декабря: синоптики прогнозируют снегопады и гололедицу (КАРТА)Погода в Украине на 22 декабря: синоптики прогнозируют снегопады и гололедицу (КАРТА)
На Бали вновь произошло извержение вулканаНа Бали вновь произошло извержение вулкана
Погода на завтра: небольшой снег, но не холодноПогода на завтра: небольшой снег, но не холодно
Синоптик: В канун католического Рождества в Украине ожидается снег с дождем и штормовой ветерСиноптик: В канун католического Рождества в Украине ожидается снег с дождем и штормовой ветер
Блок рекламы


Похожие новости
На «Тузловские лиманы» слетелись зимовать краснокнижные птицыНа «Тузловские лиманы» слетелись зимовать краснокнижные птицы
В Украине снова будет тепло – синоптики обещают до +13°В Украине снова будет тепло – синоптики обещают до +13°
В Украине снова будет +30, синоптик советует идти в отпускВ Украине снова будет +30, синоптик советует идти в отпуск
Погода на 3 сентября: На западе Украины снова дождиПогода на 3 сентября: На западе Украины снова дожди
В Украине до конца лета еще потеплеет и снова похолодаетВ Украине до конца лета еще потеплеет и снова похолодает
В Хорватии снова вспыхнули лесные пожарыВ Хорватии снова вспыхнули лесные пожары
На будущей неделе в Украину снова придут заморозки – метеорологНа будущей неделе в Украину снова придут заморозки – метеоролог
Погода на 15 мая: В Украине снова потеплеетПогода на 15 мая: В Украине снова потеплеет
Погода на 21 апреля: Украину снова завалит снегомПогода на 21 апреля: Украину снова завалит снегом
Украинские Карпаты снова засыпало снегом (ФОТО)Украинские Карпаты снова засыпало снегом (ФОТО)
Последние новости
Подгружаем последние новости