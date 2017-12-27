Декабрь установил неожиданный температурный рекорд в Киеве
16 декабря в Киеве среднесуточная температура составила + 6,1°С, установив первый температурный рекорд месяца.
Как
Такая погода по климатической норме соответствует 25 октября.
По данным метеорологов, за 16 дней зимы в столице среднесуточная температура превышала климатическую норму на целых 3,5 ° С и оставалась положительной, кроме 9 и 11 числа.
Напомним, 18 декабря в Киеве резко ухудшилась погода.
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27.12.2017 10:04