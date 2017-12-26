В среду в Киеве до +7 градусов, без осадков

В столице будет облачно, с прояснениями.

В среду в Киеве до +7 градусов, без осадков
Фото: Макс Требухов

В среду, 27 декабря, в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 градуса, днем +5...+7 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+5 градусов, днем +3...+9 градусов.

В Карпатах небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, температура ночью -2...+3 градуса, днем +1...+6 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+4 градуса, днем +1...+8 градусов. В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+6 градусов, днем +3...+9 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+5 градусов, днем +3...+8 градусов, в Донецкой области +5...+10 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, днем +7...+12 градусов, в Одесской области +5...+10 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, днем +7...+12 градусов.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Украину замело: снежный покров достигает 20 смУкраину замело: снежный покров достигает 20 см
21 декабря Украину продолжит засыпать снегом21 декабря Украину продолжит засыпать снегом
В четверг в Киеве до -4 градусов и небольшой снегВ четверг в Киеве до -4 градусов и небольшой снег
В США создали вино из каннабиса, от которого нет похмельяВ США создали вино из каннабиса, от которого нет похмелья
Синоптик: На выходных в Украину придет резкое потепление с опасными снежными оползнямиСиноптик: На выходных в Украину придет резкое потепление с опасными снежными оползнями
Блок рекламы


Похожие новости
Синоптики предупредили о сильном тумане в КиевеСиноптики предупредили о сильном тумане в Киеве
Во вторник в Киеве будет до +7 градусовВо вторник в Киеве будет до +7 градусов
В понедельник в Киеве дождьВ понедельник в Киеве дождь
В воскресенье в Киеве днем небольшой дождьВ воскресенье в Киеве днем небольшой дождь
В субботу в Киеве обещают небольшой снегВ субботу в Киеве обещают небольшой снег
В четверг в Киеве до -4 градусов и небольшой снегВ четверг в Киеве до -4 градусов и небольшой снег
Снегопад в Киеве: за сутки выпала почти полумесячная нормаСнегопад в Киеве: за сутки выпала почти полумесячная норма
Во вторник в Киеве до -4, снег и метельВо вторник в Киеве до -4, снег и метель
В понедельник в Киеве днем сильный снегВ понедельник в Киеве днем сильный снег
В воскресенье в Киеве днем без осадковВ воскресенье в Киеве днем без осадков
Последние новости
Подгружаем последние новости