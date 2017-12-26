В среду в Киеве до +7 градусов, без осадков
В столице будет облачно, с прояснениями.
В среду, 27 декабря, в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 градуса, днем +5...+7 градусов.
Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.
На западе Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+5 градусов, днем +3...+9 градусов.
В Карпатах небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, температура ночью -2...+3 градуса, днем +1...+6 градусов.
На севере Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+4 градуса, днем +1...+8 градусов. В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+6 градусов, днем +3...+9 градусов.
На востоке Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+5 градусов, днем +3...+8 градусов, в Донецкой области +5...+10 градусов.
На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, днем +7...+12 градусов, в Одесской области +5...+10 градусов.
В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, днем +7...+12 градусов.
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26.12.2017 06:26