В среду в Киеве до +7 градусов, без осадков

В столице будет облачно, с прояснениями.

Фото: Макс Требухов

В среду, 27 декабря, в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 градуса, днем +5...+7 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+5 градусов, днем +3...+9 градусов.

В Карпатах небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, температура ночью -2...+3 градуса, днем +1...+6 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+4 градуса, днем +1...+8 градусов. В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+6 градусов, днем +3...+9 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+5 градусов, днем +3...+8 градусов, в Донецкой области +5...+10 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, днем +7...+12 градусов, в Одесской области +5...+10 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, днем +7...+12 градусов.