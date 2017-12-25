Синоптик рассказал, какой будет в Украине погода в новогоднюю ночь

Синоптик рассказал, какой будет в Украине погода в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января 2018 года, температура воздуха в Украине ожидается от 2 градусов тепла до 2 градусов мороза.

Об этом сообщает главный метеоролог портала Оpogode.ua Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

«Пора прояснять прогностическую интригу на 1 января 2018 года. По предварительным прогнозам, в  новогоднюю ночь - в ночь на 1 января 2018 - температура воздуха в Украине ожидается от 2 градусов тепла до 2 градусов мороза.

По словам метеоролога, днем 1 января предполагается 0 + 5 градусов.

«Существенных осадков по Украине не прогнозируется, только в Ровенской, Житомирской, Черниговской областях и  северных районах Киевской области возможен небольшой дождь с мокрым снегом», - предупредила Н. Диденко.

Синоптик рассказала, что в Киеве в ночь на 1 января ожидается 0-2 градуса мороза. Днем 0 + 2 градуса. Без существенныхосадков.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Украину замело: снежный покров достигает 20 смУкраину замело: снежный покров достигает 20 см
Погода в Украине на 19 декабря: снег и метели, на дорогах гололедица (КАРТА)Погода в Украине на 19 декабря: снег и метели, на дорогах гололедица (КАРТА)
Во вторник киевлян ждут сильные метели и гололедицаВо вторник киевлян ждут сильные метели и гололедица
Синоптик: На Святого Николая в Украине установилась настоящая зима (КАРТА)Синоптик: На Святого Николая в Украине установилась настоящая зима (КАРТА)
21 декабря Украину продолжит засыпать снегом21 декабря Украину продолжит засыпать снегом
Блок рекламы


Похожие новости
Во вторник в Киеве будет до +7 градусовВо вторник в Киеве будет до +7 градусов
В Украине объявлено штормовое предупреждениеВ Украине объявлено штормовое предупреждение
Синоптик: На католическое Рождество в Украине будет тепло, дождливо и ветрено (КАРТА)Синоптик: На католическое Рождество в Украине будет тепло, дождливо и ветрено (КАРТА)
Погода на 25 декабря: украинцы встретят католическое Рождество с потеплением и дождями (КАРТА)Погода на 25 декабря: украинцы встретят католическое Рождество с потеплением и дождями (КАРТА)
Синоптики предупредили о сильном ветре в западных областяхСиноптики предупредили о сильном ветре в западных областях
Погода на 24 декабря: В Украине - дождь с мокрым снегом, температура до +8Погода на 24 декабря: В Украине - дождь с мокрым снегом, температура до +8
Синоптики предупредили о лавинной опасности в Карпатах 24-25 декабряСиноптики предупредили о лавинной опасности в Карпатах 24-25 декабря
Синоптик: В канун католического Рождества в Украине ожидается снег с дождем и штормовой ветерСиноптик: В канун католического Рождества в Украине ожидается снег с дождем и штормовой ветер
Погода на завтра: небольшой снег, но не холодноПогода на завтра: небольшой снег, но не холодно
Синоптик: Сегодня встречаем снег и оттепель в Украине (КАРТА)Синоптик: Сегодня встречаем снег и оттепель в Украине (КАРТА)
Последние новости
Подгружаем последние новости