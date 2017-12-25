Синоптик рассказал, какой будет в Украине погода в новогоднюю ночь
В новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января 2018 года, температура воздуха в Украине ожидается от 2 градусов тепла до 2 градусов мороза.
Об этом сообщает главный метеоролог портала Оpogode.ua Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
«Пора прояснять прогностическую интригу на 1 января 2018 года. По предварительным прогнозам, в новогоднюю ночь - в ночь на 1 января 2018 - температура воздуха в Украине ожидается от 2 градусов тепла до 2 градусов мороза.
По словам метеоролога, днем 1 января предполагается 0 + 5 градусов.
«Существенных осадков по Украине не прогнозируется, только в Ровенской, Житомирской, Черниговской областях и северных районах Киевской области возможен небольшой дождь с мокрым снегом», - предупредила Н. Диденко.
Синоптик рассказала, что в Киеве в ночь на 1 января ожидается 0-2 градуса мороза. Днем 0 + 2 градуса. Без существенныхосадков.
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25.12.2017 14:29