Синоптик рассказал, какой будет в Украине погода в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января 2018 года, температура воздуха в Украине ожидается от 2 градусов тепла до 2 градусов мороза.

Об этом сообщает главный метеоролог портала Оpogode.ua Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

«Пора прояснять прогностическую интригу на 1 января 2018 года. По предварительным прогнозам, в новогоднюю ночь - в ночь на 1 января 2018 - температура воздуха в Украине ожидается от 2 градусов тепла до 2 градусов мороза.

По словам метеоролога, днем 1 января предполагается 0 + 5 градусов.

«Существенных осадков по Украине не прогнозируется, только в Ровенской, Житомирской, Черниговской областях и северных районах Киевской области возможен небольшой дождь с мокрым снегом», - предупредила Н. Диденко.