Во вторник в Киеве будет до +7 градусов

Оттепель в Украине сохранится.

Фото: bcm.ru

26 декабря в Киеве будет облачная погода с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах ночью местами возможна гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0...+2 градуса, днем +5...+7 градусов.

Об этом говорится в прогнозе Гидрометеорологического центра.

На западе Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах ночью местами гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью -3...+3 градуса, днем +2...+10 градусов. В Карпатах ночью и днем без существенных осадков, температура ночью 0...-5 градусов, днем -1...+4 градуса.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью местами небольшой мокрый снег с дождем, днем без существенных осадков, на дорогах ночью местами гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...+3 градуса, днем +1...+8 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+5 градусов, днем +2...+9 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью и днем без существенных осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...-4 градуса, днем +2...+7 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5 градусов, днем +6..+11 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с, температура воздуха ночью +1..+6 градусов, днем +8..+13 градусов.