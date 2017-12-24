Погода на 25 декабря: украинцы встретят католическое Рождество с потеплением и дождями (КАРТА)

Погода на 25 декабря: украинцы встретят католическое Рождество с потеплением и дождями (КАРТА)

В понедельник, 25 декабря, погода в Украине будет преимущественно дождевой. Лишь на юге осадков не предвидится. Ветер немного стихнет, до 7-12 м/с.

Об этом передает Укргидрометцентр.

Погода в Киеве 25 декабря будет с осадками. Синоптики обещают круглосуточный дождь, который днем ??немного стихнет. Температура ночью 2-4 градуса тепла, днем ??5-7 градусов выше нуля.

Во Львове — ночью мокрый снег с переходом в дождь, днем ??небольшой дождь. Температура ночью около 3-5 градусов тепла, днем ??6-8 градусов тепла.

В Одессе завтра — без осадков. Температура ночью 3-5 градусов тепла, днем ??8-10 градусов выше нуля.

В Днепре ближайшей ночью без существенных осадков, днем ??- дождь. Температура ночью 2-4 градуса мороза, днем ??6-8 градусов тепла.

В Харькове 25 декабря ночью — снег с дождем, днем ??синоптики обещают дождь. Температура ночью — от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, днем ??2-4 градуса тепла.

В Карпатах — мокрый снег, днем ??с дождем. Температура ночью 2-7 градусов мороза, днем ??0-2 градусов тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 25 декабря будет несколько напряженной — ночью и утром ожидается слабая геомагнитная буря, которая стихнет к вечеру.




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